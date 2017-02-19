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‘Başkan’ Yazılı Atkılar Büyük İlgi Gördü

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‘Başkan’ Yazılı Atkılar Büyük İlgi Gördü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelişi öncesinde "Başkan" yazılı atkılar büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelişi öncesinde "Başkan" yazılı atkılar büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman Valiliği yanındaki cadde üzerinde gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine gelen vatandaşlar "Başkan" yazılı atkılara büyük ilgi gösterdi. Tören alanına girişte satılan "Başkan" yazılı atkılara ilgi gösteren vatandaşlar akın akın gelmeye başladı. Açılış töreni için vatandaşlar ilçelerden ve köylerden gelmeye başladı. Alana gelen vatandaşlar, kontrol noktalarının önünde satılan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraf ve isminin olduğu kırımızı-beyaz renkteki "Başkan" yazılı atkıları alarak alana giriş yaptı.

‘Başkan’ Yazılı Atkılar Büyük İlgi Gördü

‘Başkan’ Yazılı Atkılar Büyük İlgi Gördü

‘Başkan’ Yazılı Atkılar Büyük İlgi Gördü

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