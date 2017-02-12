Başkan Yemenici, Esnaflarla Buluştu

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Belediye nikah salonunda düzenlenen yemekte bazı esnaf gruplarıyla bir araya geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Belediye nikah salonunda düzenlenen yemekte bazı esnaf gruplarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, göreve geldiği günden itibaren ilçe genelinde gerçekleşen çalışmaları ve hayata geçecek projeleri görselleriyle beraber sunum eşliğinde esnaflarla paylaştı. Başkan Yemenici "Esnafımızın düşüncesi ve istekleri bizim için çok önemli, bu toplantılar ve istişareler sonucunda güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini dinleyip olabilecek en etkili şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve organize ettiğimiz toplantılarımıza aynı şekilde hiç ara vermeden devam edip, tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak hizmet çıtamızı en yükseklere ulaştırma gayreti ve kararlılığı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Esnaflardan gelen bazı talep ve önerileri aldı, belediyenin 2014 yılından beri hiç durmaksızın devam eden çalışmaları hakkında verdiği detaylı bilgiler sonrasında esnaflara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.