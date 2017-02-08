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Başkan Yemenici, Şentürk’ü Ziyaret Etti

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Başkan Yemenici, Şentürk’ü Ziyaret Etti
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Başkan Yardımcısı Suat Madenci, yeni görevine başlayan SEDAŞ Genel Müdürü Dr. Ersan Şentürk'e hayırlı...

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve Başkan Yardımcısı Suat Madenci, yeni görevine başlayan SEDAŞ Genel Müdürü Dr. Ersan Şentürk'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Genel Müdür Şentürk'e yeni vazifelerinde başarılar dileyen Akçakoca heyeti, Şentürk'le birlikte Akçakoca'ya yapılacak yatırımları da masaya yatırdılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Akçakoca Yukarı mahallenin elektrik tellerinin bu yıl içinde yer altına alınması yönünde karar birliğine varıldı.

2018'de ise Beşyol'dan itibaren Esentepe'de bulunan tellerin yer altına alınacağı ve Kaymakamlık binasının arkasındaki ana trafonun yerinin değiştirilip büyütüleceği öğrenildi.

Sedaş'ın yeni Genel Müdürü Dr. Ersan Şentürk'e yapılan ziyaretle ilgili olarak bir açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Müdür beye hayırlı olsun ziyaretine gittiklerini, ziyaret esnasında ilçeye yapılacak olan projeleri de birlikte ele aldıklarını ifade etti.

Başkan Cüneyt Yemenici "Müdür bey ile yapılan toplantıda, Yukarı mahalle, Beşyol - Esentepe mevkiindeki elektrik tellerinin yer altına çekilmesinin takvimini oluşturduk. Ayrıca 2018 içinde Göktepe köyü Çay mevkiindeki tüm enerji hatlarının yenilenmesini kararlaştırdık" şeklinde konuştu.

Seçildiği günden itibaren, söz verdikleri gibi, ilçe genelinde telleri yer altına alınmamış bir tek sokak bile bırakmayacakları vaadini bir kez daha hatırlatan Başkan Yemenici, "Kaymakamlık binası arkasındaki ana trafonun büyütülmesi ve 15 Temmuz Değirmenağzı Şehitler Parkı projesi içerisinde yer alan trafo talebimizin karşılanması sözünü de aldık" açıklamasını yaptı.

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