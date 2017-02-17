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Başkan Yemenici Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimini Ağırladı

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Başkan Yemenici Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimini Ağırladı
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muammer Büyük ve yönetim kurulu üyeleri ile başkanlık makamında...

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muammer Büyük ve yönetim kurulu üyeleri ile başkanlık makamında bir araya geldi.

Akçakocalıların birlik ve beraberliğinin önemine değinen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Akçakoca adına söz sahibi olan sivil toplum örgütlerimizin görüşleri bizler için çok önemli. Bu tür toplantıları ve görüşmeleri düzenleyerek yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimiz için görüş alışverişinde bulunuyoruz" diye belirtti.

Toplantıda kooperatif yöneticilerinin her biri görüşlerini, önerilerini ve sorularını Başkan Yemenici'ye ileterek fikir alışverişinde bulundular. Gerçekleşen görüşmelerin ardından Kooperatif yönetimi Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'ye ve ekibine Akçakoca'ya yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Yemenici Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimini Ağırladı

Başkan Yemenici Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimini Ağırladı

Başkan Yemenici Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimini Ağırladı

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