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Başkan Yıldırım Öğrencilerin Bilgisayar İsteğini Yerine Getirdi

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Başkan Yıldırım Öğrencilerin Bilgisayar İsteğini Yerine Getirdi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım öğrencilerin bilgisayar isteğini yerine getirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım öğrencilerin bilgisayar isteğini yerine getirdi.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım bir hafta önce ziyaret ettiği öğrencilerin bilgisayar talebini karşıladı. Başkan Yıldırım geçen hafta Erbaa 100. Yıl Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte akşam yemeği yiyen Başkan Yıldırım, öğrencilerle sohbet edip kendisinden istekleri olup olmadığını sordu. Öğrenciler belediye başkanından 3 masaüstü bilgisayar istedi. Başkan Yıldırım bilgisayarların tedarik edilerek yurda ulaştırılacağı sözü verdi. Erbaa Belediyesi tarafından bugün yurt için 3 bilgisayar alınarak Yurt Müdürü Aziz Uslu ve öğrencilere teslim edildi.

Yurt Müdürü Aziz Uslu Başkan Yıldırım'a bilgisayar hediyesi için teşekkür etti.

Başkan Yıldırım Öğrencilerin Bilgisayar İsteğini Yerine Getirdi

Başkan Yıldırım Öğrencilerin Bilgisayar İsteğini Yerine Getirdi

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