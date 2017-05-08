  • BIST 94.193
  • Altın 140,772
  • Dolar 3,5604
  • Euro 3,8966
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 20 °C

Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı

» »
Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kayseri'de taziye ziyareti gerçekleştirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının evinin bulunduğu Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Kamanlıoğlu Apartmanı'nın bulunduğu alanda iki ayrı çadır kuruldu. Taziye çadırında günün erken saatlerinden itibaren Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül, taziyeleri kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü acı gününde yalnız bırakmadı. Taziye çadırını ziyaret eden Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, acılarını paylaştı. Başkan Yılmaz, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün acısına biz de ortak olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babasına Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı

Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesinden ’Engelliler Haftası’na Özel Anket08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Zabıtadan S Plaka Denetimi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Besni’de Fidanlar Toprakla Buluştu08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Besni Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon Anlaşması İmzalandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Erü’de “Sosyal Bilgiler Ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış, Beceri Ve Yeterlik Temelli Öğretim” Konulu Seminer Düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Kalp Hastalığında Yaş Engel Teşkil Etmiyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Yenimahalleliler Kültür Gezisinde08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Digor’ Da Trafik Kazası: 4 Yaralı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
  • Başkan Yücel’den Avsallar Halkına İmar Planı Müjdesi08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti