Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Acısını Paylaştı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kayseri'de taziye ziyareti gerçekleştirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının evinin bulunduğu Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Kamanlıoğlu Apartmanı'nın bulunduğu alanda iki ayrı çadır kuruldu. Taziye çadırında günün erken saatlerinden itibaren Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül, taziyeleri kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü acı gününde yalnız bırakmadı. Taziye çadırını ziyaret eden Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, acılarını paylaştı. Başkan Yılmaz, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün acısına biz de ortak olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babasına Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.