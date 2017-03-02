Başkan Yılmaz, 70 Kişilik Yurdun Temel Atma Törenine Katıldı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Sandallar Bölge Yatılı Kız Kur-an Kursu'nun 70 öğrenci kapasiteli ek binası için düzenlenen temel atma törenine...

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Sandallar Bölge Yatılı Kız Kur-an Kursu'nun 70 öğrenci kapasiteli ek binası için düzenlenen temel atma törenine katıldı. Temeli atılan ek binanın 2017'nin sonunda kaba inşaatının biteceği ve 2018'in sonunda da faaliyete geçeceği belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Sandallar Bölge Kız Kuran Kursu için yapılacak olan 525 metrekare alana 3 katlı ek binanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Sandallar'da düzenlenen temel atma törenine, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Müftüsü Orhan Genç, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Temeli atılan yurt binası ile ilgili bilgiler veren Müftü Orhan Genç, "Ek binanın zemin katında kuran kursu, 64 öğrencinin ders alabileceği 4 sınıf, 1. katta 100 kişilik 6 sınıf ve öğrencilerin ailelerinin ziyarete geldiklerinde kalabilecekleri bir misafirhane, 2. ve 3. katında ise 70 kişinin konaklayabileceği dörder kişilik yatakhanelerin bulunacak" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, temeli atılan ek binanın hayırlı olmasını dileyerek, binanın beton ihtiyacının valilik tarafından, demir ihtiyacının ise belediye tarafından karşılanacağını söyledi.