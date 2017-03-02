  • BIST 89.934
  • Altın 147,566
  • Dolar 3,7096
  • Euro 3,9018
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 11 °C

Başkan Yılmaz, 70 Kişilik Yurdun Temel Atma Törenine Katıldı

» »
Başkan Yılmaz, 70 Kişilik Yurdun Temel Atma Törenine Katıldı
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Sandallar Bölge Yatılı Kız Kur-an Kursu'nun 70 öğrenci kapasiteli ek binası için düzenlenen temel atma törenine...

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Sandallar Bölge Yatılı Kız Kur-an Kursu'nun 70 öğrenci kapasiteli ek binası için düzenlenen temel atma törenine katıldı. Temeli atılan ek binanın 2017'nin sonunda kaba inşaatının biteceği ve 2018'in sonunda da faaliyete geçeceği belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Sandallar Bölge Kız Kuran Kursu için yapılacak olan 525 metrekare alana 3 katlı ek binanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Sandallar'da düzenlenen temel atma törenine, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Müftüsü Orhan Genç, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Temeli atılan yurt binası ile ilgili bilgiler veren Müftü Orhan Genç, "Ek binanın zemin katında kuran kursu, 64 öğrencinin ders alabileceği 4 sınıf, 1. katta 100 kişilik 6 sınıf ve öğrencilerin ailelerinin ziyarete geldiklerinde kalabilecekleri bir misafirhane, 2. ve 3. katında ise 70 kişinin konaklayabileceği dörder kişilik yatakhanelerin bulunacak" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, temeli atılan ek binanın hayırlı olmasını dileyerek, binanın beton ihtiyacının valilik tarafından, demir ihtiyacının ise belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, 70 Kişilik Yurdun Temel Atma Törenine Katıldı

Başkan Yılmaz, 70 Kişilik Yurdun Temel Atma Törenine Katıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nallıhan’da Ot Yangını Korkuttu02 Mart 2017 Perşembe 17:58
  • Başkanı Şahiner’den Adaletsiz Dağıtıma Tepki02 Mart 2017 Perşembe 17:58
  • Alıcık; “Uç Beylerim İster Nazilli Belediyesi Yapar”02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Fatsa Belediyesinin Yol Düzenleme Çalışmaları02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • 1.amatör Kümede Sezonun Son Maçları Oynanacak02 Mart 2017 Perşembe 17:53
  • Milas 8. Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı02 Mart 2017 Perşembe 17:38
  • Sabiha Gökçen’de Korsan Taşımacılık Durduruldu02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Bozüyük Belediyesi’nden Çocuklar İçin Tiyatro Etkinliği02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Artvin Kore Gazisini Son Yolculuğuna Uğurladı02 Mart 2017 Perşembe 17:33
  • Başkan Bakıcı Çalışan Hanımlar İle Buluştu02 Mart 2017 Perşembe 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti