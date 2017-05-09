  • BIST 95.123
  • Altın 140,612
  • Dolar 3,5919
  • Euro 3,9126
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 19 °C

Başkan Yılmaz Arap İş Adamlarını Ağırladı

» »
Başkan Yılmaz Arap İş Adamlarını Ağırladı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun, sağlık, ulaşım, turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Şunu samimiyetle söylüyorum. Samsun'da...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun, sağlık, ulaşım, turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Şunu samimiyetle söylüyorum. Samsun'da kendi şehrinizden bile daha rahat hissedebilirsiniz. Bunun teminatı biziz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Suudi Arabistan Riyad ve El Kasım'dan gelen iş adamlarını makamında ağırladı. Doğal güzellikleri bakımından Karadeniz'in incisi olan Samsun, Arap yatırımcıların ve iş adamlarının da gözdesi oldu. Riyad'dan THY ile Samsun'a gelen Arap iş adamları, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı da ziyaret ederek Samsun'a hayranlıklarını dile getirdiler.

"Avrupa'da ne varsa Samsun'da da o var"

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, iş adamlarına kente yatırım çağrısı yaptı. Başkan Yılmaz, "Samsun, hayatın ve yaşamın en kolay, sakin olduğu, kentsel ölçekte yerel yönetim hizmetlerinin geniş olduğu bir şehir. Avrupa'da yaşayan birisi orda ne varsa, nelere sahip ise burada da bulabilir, sahip olabilir. Size samimiyetle söylüyorum İsviçre'nin Zürih'i ne kadar temizse Samsun sahilleri de o kadar temiz. Bu sene 4 ayrı yerde Mavi Bayrak aldık. Mavi Bayrak öyle kolay vermiyorlar. Alabilmek için şehri adeta sırat köprüsünden geçiriyorlar. Bu açıdan bu şehirde temizlik bizim olmazsa olmazımız. Denizimiz, şehrimizin temizliği, esnafımızın misafire karşı dürüstlüğü, herhangi bir yanlış yapana karşı kentsel ölçekteki tepkilerimiz bizim özelliklerimizden sadece bazıları. Şunu açıkça söylemek gerekirse Samsun'da kendi şehrinizden bile daha rahat edebilir, her açıdan dünyanın hiç bir yerinde rahat olmadığınız kadar burada rahat hissedebilirsiniz. Bunun teminatı biziz. Siz yeter ki yatırım yapın" diye konuştu.

İlgiden ve karşılamadan dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Arap iş adamları da Samsun'u çok beğendiklerini söyleyerek hayranlıklarını dile getirdiler. Hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret sona ererken Arap iş adamları Başkan Yılmaz ile bol bol özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

Başkan Yılmaz Arap İş Adamlarını Ağırladı

Başkan Yılmaz Arap İş Adamlarını Ağırladı

Başkan Yılmaz Arap İş Adamlarını Ağırladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenişehir Belediye Meclisi Toplandı09 Mayıs 2017 Salı 18:28
  • Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde Kupa Sevinci09 Mayıs 2017 Salı 18:28
  • Başkan Yılmaz Arap İş Adamlarını Ağırladı09 Mayıs 2017 Salı 18:23
  • Ramazan Mukabeleleri Başlıyor09 Mayıs 2017 Salı 18:18
  • Başkan Yağcı’nın Berat Kandili Mesajı09 Mayıs 2017 Salı 18:18
  • Gürpınar’da Barış Töreni09 Mayıs 2017 Salı 18:13
  • Belediye Başkanı Tahmazoğlu, “Ecdadımıza Layık Olmamız Gerekiyor”09 Mayıs 2017 Salı 18:13
  • Siirt’te Bahis Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı09 Mayıs 2017 Salı 18:13
  • Başkan Kocamaz’dan Tour Of Mersin’e Katkı Verenlere Teşekkür09 Mayıs 2017 Salı 18:13
  • Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatlarına Adaylığı Turizmcilerle Masaya Yatırdı09 Mayıs 2017 Salı 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti