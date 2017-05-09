Başkan Yılmaz, Bafra'yı inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra'da sürdürülen projeleri yerinde inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra ilçesinde yürütülecek projeleri yerinde inceledi, değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Programa Büyükşehir belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Genel Sekreter Yardımcıları Zennube Albayrak, Mustafa Yurt, AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk ve ilgili daire başkanları da katıldı. Başkan Yılmaz, "Baframızın otogarından, Baframızın sebze meyve halinden tutunda, Sedde projesine kadar her şeyi planladık. Baframız önümüzdeki süreç içerisinde çok daha iyi olacak. Projelerin de tamamlanmasıyla Bafra ön plana çıkacak, daha iyi duruma gelecek" dedi.