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Başkan Yılmaz Belediye Kültür Merkezini Gezdi

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Başkan Yılmaz Belediye Kültür Merkezini Gezdi
Çanakkale'nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile birlikte inşaatı devam eden belediye hizmet binası ve kültür merkezi binasını...

Çanakkale'nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile birlikte inşaatı devam eden belediye hizmet binası ve kültür merkezi binasını gezerek inşaat sorumlusundan inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.

Nisan ayı başlarında temeli atılan yeni Belediye hizmet binası ve kültür merkezi binası inşaatı hızla devem ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Kendimize hedef koymuştuk. Bir yılda tamamlamak ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşacağız. Ufak tefek gecikmeler olabilir belki. Bizde bu gün iki belediye meclis üyesi arkadaşımız ile beraber yeni belediye iş merkezi binamızı gezdik gördük ki her geçen gün birimlerin yerleri belli olunca biraz daha bina şeklini almaya başladı. Birim amirlerimizle beraber içerideki dizayn kısmı ve en önemlisi de vatandaş nasıl rahat eder nasıl daha kolay işini görür. O tarz çalışmalar yapmaya başladık. Yeni belediye binamızda vatandaşlarımıza ayrı bir yer ayırdık. Vatandaşımız işi olmasa dahi belediyemize gelecek, gazetesini okuyup çayını içip gidecek. Böyle bir bölümümüzde var. Bittiğinde herkes görecek. Lapseki'ye yakışır bir belediye binası ve kültür merkezi yapıldığını en önemlisi de ilçeye uzun yıllar hizmet verecek bir belediye olacak olması. Hiç unutamadığım ve çokta üzüldüğüm bir anım var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2015 yılında ilçemiz ziyaretinde belediyemizde ziyaret etmişti. O dönem de Cumhurbaşkanımızı maalesef balkonumuz olmadığı için pencereden konuşarak vatandaşlara seslenmişti. O günü unutamıyorum. Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz yeni belediye binasının açılışını yapsın ve balkondan vatandaşlarımıza seslensin. Lapseki onu bekliyor. Yeni belediye hizmet binası ve kültür merkezi binamız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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