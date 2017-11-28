Başkan Yılmaz: “Bizim Suyumuz, Şişe Sularından Daha Rafine”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisinden şehre gönderilen içme suyunun Türkiye'de plastik şişelerde...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisinden şehre gönderilen içme suyunun Türkiye'de plastik şişelerde satılan sulardan daha rafine olduğunu söyledi.

Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisi, Çakmak Barajı'ndan aldığı suyu damıtarak şehir şebekesine gönderiyor. Günlük 200 bin metreküp su artıma kapasitesi olan tesislerden 180 bin metreküp su her gün şehir şebekesine gönderiliyor. Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, sularının her gün kimyasal analizlerle test edildiğini belirterek, sularının plastik şişelerde satılan sulardan daha rafine olduğunu ifade etti.

"Bizim suyumuz, Türkiye'nin plastik şişelerde satılan sularından daha rafinedir"

Samsun'un içme suyunun oldukça kaliteli olduğunu vurgulayan Yusuf Ziya Yılmaz, "Su artıma tesisimiz günde 180 bin metreküp suyu şehre basıyor. Bu arıtılmış ve rafine edilmiş şekilde şebekeye gönderiliyor. Ben plastik şişelerde içilen suya çok üzülüyorum, acıyorum. Belki bu endüstrinin sahipleri bundan üzülecekler ama "bizim suyumuz, Türkiye'nin plastik şişelerde satılan sularından daha rafinedir." Bizim suyumuzun her gün kimyasal sonuçları analiz ediliyor. Suyumuzun içerisinde hiçbir zararlı kimyasal bulunmuyor. Asarcık'ın yaylalarından gelen su, Çakmak Barajı'nda birikiyor. Daha sonra da tesisimize geliyor. Burada kum filtreler ve havalandırma-çöktürme havuzlarından geçtikten sonra rafine edilerek pırıl pırıl su haline geliyor. Şehre her gün 180 bin metre küp su basarken 20 bin metre küp de ihtiyat payı bırakıyoruz. Şehir yarın "210 bin metre küpe ihtiyacımız var" dese 210 bin metre küp su veremez durumdayız. O yüzden bu tesisin acilen büyütülmesi gerekiyor. DSİ Genel Müdürü ile kontak içerisindeyim. Bu konuya olumlu bakıp bakanımıza ileteceğini umuyorum. En kısa sürede bu tesisin tevsi inşaatının yapılıp, artıma kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Zaten bu tesislere ilk yapılırken, 2. artıma ünitesi için yerler ayrılmış" dedi.

"Arıtma tesisimizin kapasitesini büyütmemiz lazım"

Su artıma tesisinin kapasitesinin büyütülmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Samsun'a önceki zamanlarda bir kuraklık geçirmişti. Bu kuraklık Samsun tarihinde yaşanmamış bir kuraklıktı. Böyle bir kuraklık tekrar yaşandığında, Çakmak Barajı'nın başına bir şey geldiğinde şehrin su ihtiyacını karşılayamayız diye Suat Uğurlu Barajı'ndan Çakmak Barajı'na bir ishale hattı yaptık. Şu anda Çakmak Barajı'na Suat Uğurlu Barajı'ndan su alabilir durumdayız. Barajımızın su sorunu olduğunda pompa ile barajımıza su verebilir durumdayız. Dolayısıyla rezerv ve havza olarak su sorunumuz yok ama arıtma tesisimizin kapasitesini büyütmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işi de DSİ ile birlikte çözeriz. Buranın kapasitenin arttırılması için DSİ'den talepte bulunduk. İnşallah bu sorun hallolur" diye konuştu.