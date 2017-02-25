Başkan Yılmaz için kötü haber..

AK Parti adına Ekrem Erdem açıkladı.
Bu açıklamayı da 'durup dururken yapmadı'.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, 3 dönem kuralının belediye başkanları için de geçerli olacağını söylerken zamanlama da önemli.
Referandum sürecinde böyle bir açıklama yapılması manidar.
Üç döneme takılan belediye başkanlarından bazılarının, bazı soruşturmalarda adının geçmesine rağmen 'halen görevde olmasının' eleştirildiği de malum.
Bunlardan biri damadı FETÖ'den tutuklanan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş.
Vatandaş, o, bu gözaltına alınıyor da onlar niye yerinde duruyor, görevlerine devam ediyor diye sürekli soruyordu.
Şimdi AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, bu açıklamayı yapmak için herhalde 'kendiliğinden böyle bir girişimde bulunmadı'.
Durun bir açıklama yapayım da ortalığı karıştırayım da demedi.
Peki 3 dönem nedeniyle bir daha belediye başkanı olamayacaklar arasında kimler var.
*Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek
*Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
*İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş
*Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç
*Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek
*Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yeniden aday
*Ve tabi ki Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Şimdi son zamanlarda Başkan Yılmaz'ın 'Bir dönem daha Belediye Başkanlığı yapmak istiyorum' gibi sözlerini duyuyorduk, ya.
Artık o başka bahara da kalmadı.
Haliyle yaş kemale erdi.
O hayaller emeklilikle tamamlanacak.
Yani bu şu demek oluyor.
Başkan Yılmaz bir daha aday olamıyor.
En geç iki yıl sonra 'emekliliğe adım atmış olacak'.
Yerine kim belediye başkanı olur bilmem.
Ama yeni bir heyecan, yeni bir bakış açısının şart olduğunu söyleyebilirim.
Samsun'da 'ben yaptım oldu' döneminin kapanması için iki yıl uzun bir süre değil.
Ancak 'bu açıklama başka şeylerin de habercisi olabilir'.
Özellikle referandum sonrası için.
Ankara'dan gelen haberler 'yeni sayfalardan söz ediyor''.
Hatta 'fırtınadan bahsedenler var'..
Ama bakalım ne kadar doğru çıkacak.
16 Nisan sonrası çok şeye gebe.
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Başkan Yılmaz için kötü haber..
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