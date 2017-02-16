Başkan Yılmaz, Pazarcıyı Yalnız Bırakmıyor

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pazarcıyı yalnız bırakmıyor.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pazarcıyı yalnız bırakmıyor. Başkan Yılmaz, eski Zahire Pazarı ve Karizma Hanımeli Pazarında esnafı ziyaret etti. Pazarda alışveriş de yapan Başkan Yılmaz, "Bu soğukta kazandığınız her kuruş size helal. Allah daha bol kazançlar versin" diyerek dua etti.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pazar yerlerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla buluşup sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, pazar yerlerinin eksiklerini tek tek tespit edip, giderilmesi konusunda adımlar attı. İlk olarak eski Zahire Pazarını ziyaret eden Başkan Yılmaz, tezgahları gezerek kolaylıklar diledi. Başkan Yılmaz'a Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Baydan da eşlik etti. Esnafın taleplerini de not alan Başkan Yılmaz, zahire pazarında çatıda meydana gelen bazı bozuklukların giderilmesi için hemen talimat verdi. Ekipler aynı gün içerisinde pazar yerine gelerek çatıyı onardı.

Atatürk Mahallesi Karizma Hanımeli Pazarını da gezen Başkan Yılmaz, stantları tek tek gezerek alışveriş yaptı, kadınlarla sohbet etti. Kadınların toplumun refahına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkıları olduğunu belirten Yılmaz, "Çalışan ve üreten bir Karesi'nin en büyük mimarlarının siz değerli kadınlarımız olduğuna inanıyorum. Ne mutlu sizlere" açıklamasında bulundu.