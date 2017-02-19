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Başkan Yılmaz Sivas’ta Başkanlık Sistemini Anlattı

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Başkan Yılmaz Sivas’ta Başkanlık Sistemini Anlattı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge Başkanlığı tarafından Sivas'ta düzenlenen Siyaset Akademisinde "Cumhurbaşkanlığı...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge Başkanlığı tarafından Sivas'ta düzenlenen Siyaset Akademisinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" adlı bir sunumla başkanlık sistemini anlattı.

Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen AK Parti Siyaset Akademisi'ne katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Anayasa değişikliğiyle birlikte yepyeni bir hükümetin inşa edildiğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Ülkemizde anayasalar bugüne kadar millet tarafından değil, vesayetçi zihniyetli kişiler tarafından toplumu sınırlandıracak şekilde hazırlandı. Haliyle hem yapılış şekli hem de içerikleri yönünden en çok tartışılan metinler Anayasalardır. AK Parti Hükümeti olarak 2007 yılında yaptığımız referandumda birçok maddeyi değiştirerek anayasanın kalitesini arttırdık. Şimdi de önümüzde başkanlık sistemi için bir referandum var. Başkanlık Sistemi hayata girdiğinde Cumhurbaşkanı, devletin ve yürütmenin başı olacak, yürütmedeki iki başlılık sona erecek. Mevcut anayasamızda Cumhurbaşkanımızın yetkileri sınırsız ama hiçbir şekilde yargılanamıyor. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı hem meclise hem de millete karşı sorumlu hale gelecek. Kısacası başkanlık sistemiyle birlikte yetki kullanıp sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişi kalmayacak. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilmeyecek. Böylelikle siyasal katılım hakkına getirilen engel ortadan kalkacak. Bir diğer önemli yenilikte ülkenin güvenliğiyle ilgili kararların daha hızlı alınabilecek olması. Bu ve bunun gibi birçok yenilik başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçecek" dedi.

Başkan Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı Akademi'ye Ak Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, AR-GE'den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cihad Gözüküçük, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan ve Siyaset Akademisi öğrencileri katıldı.

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