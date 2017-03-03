Başkan Yılmaz’dan Sporseverlere Müjde

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, "Uluslararası yarışmaların yapılacağı Off Road, Moto...

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, "Uluslararası yarışmaların yapılacağı Off Road, Moto Kros ve Veledrom diye adlandırılan bisiklet pistini Bolu'ya kazandıracağız" dedi.

Bolu merkeze bağlı 43 mahallenin ihtiyaç ve taleplerini görüşmek üzere Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Birimi tarafından düzenlenen aylık muhtarlar toplantısı, Çakmaklar Mahallesi sosyal tesisinde Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Nurettin Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Merkez Mahalle Köy ve Mahalle Muhtarı Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, muhtarlar ve daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yılmaz, Çakmaklar Mahallesi sınırları içinde hayata geçirilecek 3 yeni projenin olduğunu belirterek, "Uluslararası yarışmaların yapılacağı Off Road, Moto Kros ve Veledrom diye adlandırılan bisiklet pistini Bolu'ya kazandıracağız. Bolu'muz gelecekte turizm kenti olacaksa bunlara da ihtiyacımız var. Bunlar Çakmaklar Çamlığı'nın ötesindeki bölgeye inşa edilecektir" diye konuştu.