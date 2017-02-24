Başkan Yılmaz'ın adaylık hayali boş

AK Parti açıkladı. Bu başkanlar bir daha aday olmayacak. İstanbul Milletvekili Erdem, 3 dönem kuralının belediye başkanları için de geçerli olacağını açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, 3 dönem kuralının belediye başkanları için de geçerli olacağını açıkladı. Bu durumda, gelecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz olmak üzere çok sayıda belediye başkanı yeniden aday gösterilmeyecek.

3 dönem kuralı belediye başkanlarına da işleyecek AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılında konulan ve 7 Haziran seçimlerinde uygulanan 3 dönem kuralı ile 68 milletvekili yeniden aday gösterilmemişti. AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem, daha önce de il başkanları için uygulanan bu kuralın ilk defa 7 Haziran genel seçimlerde uygulandığını, gelecek yerel seçimlerde ise belediye başkanlarını kapsayacağını söyledi.

BU İSİMLERİN BAŞKANLIK

DÖNEMİ ARTIK SONA ERİYOR

2019'da büyük bir ihtimalle genel seçimler ile birlikte yapılacak olan yerel seçimlerde, dördüncü döneminde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gökçek başta olmak üzere, üçüncü dönemlerinde olan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yeniden aday gösterilmeyecek.

Zekeriya FIRAT

Yılmaz'ın iki yılı kaldı... Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın 'yakın çevresine bir dönem daha başkanlık yapmak istiyorum' hayalleri de böylece Erdem'in açıkladığı üç dönem kuralına takılmış oldu. Yılmaz en geç iki yıl sonra 'emekliliğe adım atmış olacak'.