Başkan Yılmaz'ın koruması açığa alındı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın yakın iki koruma polisinden birisi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. İzinde olduğu öğrenilen A.R.Ö. hakkında soruşturma sürdürülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün FETÖ’ye yönelik Nisan ayında yaptığı işlemde 9 bin 103 polis açığa alındı. Samsun'da ise Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri'nde görev yapan emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiser ve polis memurlarının da içinde yer aldığı 200 emniyet mensubu açığa alındı.

YAKIN KORUMA AÇIKTA

Operasyonlar kapsamında açığa alınan polislerden birinin de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın iki yakın korumasından birisi olduğu öğrenildi. Başkan Yılmaz'ın yakın koruması olan polis memuru A.R.Ö.'nün de Samsun'da FETÖ operasyonları kapsamında Nisan ayında açığa alınan polislerden biri olduğu belirtildi. İzinde olduğu öğrenilen A.R.Ö. hakkında soruşturma sürdürülüyor.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber