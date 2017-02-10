Başkan Yücel, Görme Engelli Öğrenciye Bilgisayar Hediye Etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediyenin verdiği bilgisayar eğitiminde üstün başarı sergileyen 16 yaşındaki görme engelli Ferhan Arslan'a...

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediyenin verdiği bilgisayar eğitiminde üstün başarı sergileyen 16 yaşındaki görme engelli Ferhan Arslan'a bilgisayar hediye etti.

Engelsiz Kent Alanya olma yolunda önemli çalışmalara imza atan Alanya Belediyesi, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde engelli bireylere yönelik verilen kursları başarılı şekilde sürdürüyor. Güzelbağ Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki görme engelli Ferhan Arslan, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nden aldığı bilgisayar eğitiminde üstün başarı gösterirken Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de onun bu başarısını karşılıksız bırakmayarak kendisine bilgisayar hediye etti.

"Alanya'da engel yok"

Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan engelli bireyleri el üstünde tutmayı görev edinmiş bulunuyoruz. Onların her ihtiyacına ivedilikle karşılık vermeye çalışıyoruz. Şehrimizde onlara engel yok. Engelsiz Kent Alanya sloganıyla çıktığımız bu yolda Ferhan gibi onlarca engelli çocuğumuza ve vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." dedi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde verilen Bilgisayar Kursu'nu başarıyla sürdüren Ferhan Arslan, Başkan Yücel'e teşekkür etti. Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde verilen görme engellilere yönelik kursta Braille alfabesini de öğrenen görme engelli Ferhan Arslan, Başkan Yücel'e eğitim hayatındaki başarıyı arttırmak için daha çok çalışacağını söyledi.