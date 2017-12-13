Başkan Yücel, Oda Başkanlarıyla

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp tarafından düzenlenen kahvaltıda oda başkanları ile bir araya...

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp tarafından düzenlenen kahvaltıda oda başkanları ile bir araya geldi.

Oda başkanları tarafından geleneksel hale getirilen kahvaltıya katılan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, toplantının ardından Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve oda başkanları ile birlikte Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı'nı gezdi. Yapımı tamamlanan yaşam alanını oda başkanları ile birlikte gezen Başkan Yücel, Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı'nın kentin cazibe merkezi olacağını ve aynı anda 5 bin kişiyi ağırlayabileceğini söyledi.

Tesisin konumu itibariyle Alanya'nın en güzel yeri olduğunu belirten Yücel, "Ayrıca alanda 400 kişilik amfi tiyatro bulunuyor. Manzarası, konumu,seyir ve dinlenme alanları ile tüm vatandaşlarımızın rahat edeceği, huzur bulacağı bir alan oldu. En kısa sürede açılışını yaparak halkımızın hizmetine kazandıracağız." dedi.

Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı'nı çok beğendiklerini belirten oda başkanları, böyle güzel bir yaşam alanı kazandırdığı için Belediye Başkanı Yücel'e teşekkürlerini bildirdi.