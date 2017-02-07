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Başkan Yurdunuseven: “Halkımız İradesini Ortaya Koyacak”

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Başkan Yurdunuseven: “Halkımız İradesini Ortaya Koyacak”
AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven halkın iradesinin sandıkta ortaya koyacağını belirterek,"Halkımızın bizi desteklediğini, milletimizin iradesinin...

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven halkın iradesinin sandıkta ortaya koyacağını belirterek,"Halkımızın bizi desteklediğini, milletimizin iradesinin bu yönde olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer referandum böyle sonuçlanırsa artık koalisyon diye bir şey olmayacak" dedi.

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Başkan Yurdunuseven, nisan ayında yapılması planlanan yeni anayasa referandumuna değindi. Başkan Yurdunuseven, "İnşallah büyük bir oy çokluğuyla sandıktan inşallah evet çıkacağına kanaat getiriyoruz ve millet iradesine en doğru kararı verecektir. Referandum büyük ihtimalle 9 ya da 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak. Bilindiği üzere Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi içen yapılacak referandum da halkımız iradesini sandıkta ortaya koyacak. İnanıyoruz ki halkımız evet oyu verecek. İnşallah büyük bir oy çokluğuyla sandıktan inşallah evet çıkacağına kanaat getiriyoruz. Halkımızın bizi desteklediğini, milletimizin iradesinin bu yönde olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer referandum böyle sonuçlanırsa artık koalisyon diye bir şey olmayacak. İstikrarlı beş yıl süren arada seçim olmayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi söz konusu olacak. Burada hükümeti kuramama gibi bir sorun olmayacak. Çünkü halkın yüzde 50 artı bir oyunu alan Cumhurbaşkanı olacak şimdiki sistemin Başbakanı gibi hükümetin kurmuş olacak" diye konuştu.

İl Başkanı Yurdunuseven, konuşmasına gazetecilerin sorularını yanıtlayarak devam etti.

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