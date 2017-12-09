  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Başkan Yüzügüllü’den Hemşehrisi Albay Gürel’e Ziyaret

» »
Başkan Yüzügüllü’den Hemşehrisi Albay Gürel’e Ziyaret
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İzmir programı kapsamında İzmir Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı ve aynı zamanda Sivrihisarlı...

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İzmir programı kapsamında İzmir Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı ve aynı zamanda Sivrihisarlı hemşehrisi olan Kara Pilot Albay Hüsamettin Gürel'i makamında ziyaret etti.

İzmir Fuar Merkezinde gerçekleştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11'incisi düzenlenen Travel Turkey kapsamında İzmir'de bulunan Başkan Yüzügüllü, burada İzmir Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Hüsamettin Gürel'e bir ziyarette bulundu. Albay Gürel tarafından kapıda karşılanan Başkan Yüzügüllü, hemşehrisi ile hasret giderdi.

Samimi bir havada geçen buluşmada, taraflar birbirlerine hediyeler takdim ettiler. Başkan Yüzügüllü, Albay Gürel'e misafirperverliği sebebiyle teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Atabay Son Dönem Çalışmaları Anlattı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:33
  • Burhaniye’de Şehit Babası Mehmet Zeki Sekin Kaymakam Öner’i Ziyaret Etti09 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
  • Bozüyüklü Mahalle Ve Köy Muhtarlarından Ankara Çıkarması09 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
  • İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Söğüt’te Yapıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • Evrencan Gündüz Espark’ta Eskişehirliler İle Buluştu09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • Rektör Prof. Dr. Gündoğan’ın ‘İnsan Hakları Günü’ Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • 2017 Mavi Bayrak Denetimleri Tamamlandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • Ak Parti Cumhuriyet Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Minik Öğrencilerden Pazaryeri Belediyesi’ne Ziyaret09 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
  • “Anzer Balından Kıymetli Balımız Var”09 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti