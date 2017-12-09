Başkan Yüzügüllü’den Hemşehrisi Albay Gürel’e Ziyaret

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İzmir programı kapsamında İzmir Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı ve aynı zamanda Sivrihisarlı...

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İzmir programı kapsamında İzmir Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı ve aynı zamanda Sivrihisarlı hemşehrisi olan Kara Pilot Albay Hüsamettin Gürel'i makamında ziyaret etti.

İzmir Fuar Merkezinde gerçekleştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11'incisi düzenlenen Travel Turkey kapsamında İzmir'de bulunan Başkan Yüzügüllü, burada İzmir Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Hüsamettin Gürel'e bir ziyarette bulundu. Albay Gürel tarafından kapıda karşılanan Başkan Yüzügüllü, hemşehrisi ile hasret giderdi.

Samimi bir havada geçen buluşmada, taraflar birbirlerine hediyeler takdim ettiler. Başkan Yüzügüllü, Albay Gürel'e misafirperverliği sebebiyle teşekkür etti.