Başkan Zengin: “Artan Şiddet Olaylarının Arkasında Aile Yapısının Bozulması Yatıyor”

Saadet Partisi (SP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Zengin, artan şiddet olaylarının arkasında yatan gerçeğin aile yapısının ve kavramının...

Saadet Partisi (SP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Zengin, artan şiddet olaylarının arkasında yatan gerçeğin aile yapısının ve kavramının hızla bozulması olduğunu belirtti.

Zengin beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir basın açıklaması yaparak şiddete karşı olduklarını kaydetti. Zengin, toplumda küresel şiddet, kişisel nefret, savaş, terör, güvensizlik, parçalanan aileler, intiharlar, fen ve cemiyetin bozulması ve ahlak çöküntüsü gibi insanlık krizlerinin yaşandığını ifade etti. Şiddet olaylarının ve toplumsal erozyonun altında yatan gerçeğin aile yapısının bozulması olduğunu anımsatan Zengin, "Siyaset mekanizması, sosyal yapı ve aile doğru hak anlayışına dayalı bir zihniyet ile topyekün bir kalkınmaya ihtiyaç duymaktadır. İçinde yaşadığımız zaman diliminde, aile mefhumu en badireli dönemlerinden birini yaşamaktadır. Karıncayı bile incitmeyen, zavallıya, düşküne, acize yardım etmeyi kendisine düstur edinmiş bir millet, vahşice insan öldüren bir topluma nasıl dönüştü? Aile bireyin, toplumun, devletin ve medeniyetlerin inşa süreçlerinin özünü, hareket noktasını oluşturur. Aile, dış tehditlere karşı da bir kalkan, kale durumundadır. Aile bugün bir tüketim unsuru olarak nitelenmiş, ardından da aile kurumunun önemi azaltılarak haz ve heves tatmin merkezli bireysellik yerleştirilmiştir. Bunun neticesi olarak da toplumsal yapı hızlı bir erozyona uğrayarak bütün "değer yargılarını" yitirmeye yüz tutmuştur. Kadını ev ve aile içinden soyutlayan, ailenin mukaddes mahiyetini yıkan, anneliği tasfiye eden, kadın-erkek rekabetini artıran, çocukları kreşlere emanet ettiren kapitalist anlayış, aile mefhumunu sarsmış ve değersizleştirmiştir. Bizler Saadet Partisi Kadın Kolları olarak sadece kadına değil insana, çevreye, hayvana ve eşyaya yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Hak ve adalet merkezli, şefkat ve merhamet ile kuşatılmış yeni ve adil bir dünyaya inanıyoruz. Bir daha bu acı olayların yaşanmamasını diliyoruz" diye konuştu.