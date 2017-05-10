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Başkan Zolan’dan Başsavcı Kazasıyla İlgili Taziye Mesajı

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Başkan Zolan’dan Başsavcı Kazasıyla İlgili Taziye Mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, trafik kazasında şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli...

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, trafik kazasında şehit düşen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli için taziye mesajı yayımladı. Zolan, Türkiye'nin yeri doldurulamaz bir devlet adamını kaybettiğini söyledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendiğini kaydeden Başkan Zolan, açıklamasında, "Denizlimiz ve ülkemiz çok değerli bir evladını elim bir kazada kaybetti. Acımız büyük. Sayın Başsavcımız Alper, işini seven, alçak gönüllü, vatanına ve milletine bağlı, ülkesi için dur durak bilmeden mücadele eden bir hukuk ve devlet adamıydı" dedi.

Denizli'nin ve Türkiye'nin yeri doldurulamaz değerli bir devlet adamını kaybettiğini ifade eden Zolan, "Kazada şehit olan Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet temenni ediyor, yaralanan koruma polisi Ramazan Uğur'a ise acil şifalar diliyorum. Yargı camiamızın, Denizlimizin ve milletimizin başı sağolsun" ifadesini kullandı.

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