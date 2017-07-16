  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 32 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Başkanı Akdemir’den 15 Temmuz Açıklaması

» »
Başkanı Akdemir’den 15 Temmuz Açıklaması
Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 15 Temmuz'un 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bütün dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına...

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 15 Temmuz'un 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bütün dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu" dedi.

Darbe girişimini lanetleyen Akdemir, "O gece elleri silahlı karanlık adamlar, her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parklara çıkan yolları, okul önlerini kesmiş haramiler gibiydi. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Hacı Bayram Veli'den, Pir Sultan Abdal'dan, Koca Sinan'dan beslenen bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi. Bütün dünya, bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu. Çocuklarımız bu ihaneti hatırlayarak büyümelidir. Çünkü hatırlamak ayakta kalmaktır, sevmektir, mücadele etmektir. Çünkü hatırlamak vatanı savunurken bütün varlığı ile orada olmaktır" ifadelerini kullandı.

Türk devletinin yıllar içerisinde çeşitli saldırılara maruz kaldığını ifade eden Akdemir, "15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, henüz 15" inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Engin Tilbaç'ı da bağrından çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akdemir, "Biz bundan sonra birlikteliğimizden asla ödün vermeyeceğiz. Şer odaklarının vesveselerine kulaklarımızı kapatacağız. Allah içimizdeki şer odaklarına bir daha fırsat vermesin. Zaman hesap sorma zamanıdır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Hainler yaptıklarının karşılığını en ağır şekilde alacaklardır. Bizler, devletimizin ve milletimizin yanında dimdik duracağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pütürgeli 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı16 Temmuz 2017 Pazar 19:33
  • Denizde 15 Temmuz Anması16 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  • Meslektaşlarını Ve Vatandaşları Şok Eden Polis Tutuklandı16 Temmuz 2017 Pazar 19:28
  • Hafızlar İcazetlerini Dualarla Aldı16 Temmuz 2017 Pazar 19:08
  • Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası16 Temmuz 2017 Pazar 18:53
  • Başkan Özkeçeci’de Demokrasi Meydanında16 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  • 15 Temmuz Futbol Turnuvası Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  • Lüks Araç Alevlere Teslim Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 18:13
  • Tarihi Sokakta El Emeği Ürünler Sergilendi16 Temmuz 2017 Pazar 17:53
  • Demokrasi Nöbetleri Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti