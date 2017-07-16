Başkanı Akdemir’den 15 Temmuz Açıklaması

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 15 Temmuz'un 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bütün dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına...

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, 15 Temmuz'un 1. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bütün dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu" dedi.

Darbe girişimini lanetleyen Akdemir, "O gece elleri silahlı karanlık adamlar, her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parklara çıkan yolları, okul önlerini kesmiş haramiler gibiydi. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Hacı Bayram Veli'den, Pir Sultan Abdal'dan, Koca Sinan'dan beslenen bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi. Bütün dünya, bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu. Çocuklarımız bu ihaneti hatırlayarak büyümelidir. Çünkü hatırlamak ayakta kalmaktır, sevmektir, mücadele etmektir. Çünkü hatırlamak vatanı savunurken bütün varlığı ile orada olmaktır" ifadelerini kullandı.

Türk devletinin yıllar içerisinde çeşitli saldırılara maruz kaldığını ifade eden Akdemir, "15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, henüz 15" inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Engin Tilbaç'ı da bağrından çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akdemir, "Biz bundan sonra birlikteliğimizden asla ödün vermeyeceğiz. Şer odaklarının vesveselerine kulaklarımızı kapatacağız. Allah içimizdeki şer odaklarına bir daha fırsat vermesin. Zaman hesap sorma zamanıdır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Hainler yaptıklarının karşılığını en ağır şekilde alacaklardır. Bizler, devletimizin ve milletimizin yanında dimdik duracağız" diye konuştu.