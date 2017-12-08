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“Başkanımla Okuyorum” Projesi Sürüyor

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“Başkanımla Okuyorum” Projesi Sürüyor
Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her hafta öğrencilerle makamında kitap okumaya devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her hafta öğrencilerle makamında kitap okumaya devam ediyor.

Başkan Ali Özkan, her hafta öğrencilerle salı günü makam odasında bir araya gelerek onlarla birlikte kitap okuyor. Toplumda okuma alışkanlığının artırılması için yürütülen projede 8. hafta geride kaldı. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci başkanla birlikte kitap okudu. Özkan, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini de dinliyor. Daha sonra belirlenen sürede kitap okunuyor. Minikler Başkan Özkan'la birlikte kahvaltı da yapıyor.

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