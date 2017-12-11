Başkanlar 70 Yıllık Körüklü Çizme Ustasını Ziyaret Etti

Turgutlu'da ürettiği körüklü çizmelerle Etem-İş olarak bilinen 70 yıllık körüklü çizme ustası İbrahim Etem Karakaş'ı Turgutlu Belediye Başkanı...

Turgutlu'da ürettiği körüklü çizmelerle Etem-İş olarak bilinen 70 yıllık körüklü çizme ustası İbrahim Etem Karakaş'ı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve oda başkanları ziyaret etti.

Türkiye'de sadece bir kaç körüklü çizme ustasından biri olan Etem Karakaş, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve oda başkanlarına 70 yıllık meslek hayatını ve körüklü çizmenin özelliklerini anlattı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Turgutlu'daki oda başkanlarının katılımı ile gerçekleşen ziyarette başkan Şirin ve oda başkanları adına Turgutlu Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerkek, İbrahim Etem Karakaş'a çeşitli hediyeler ve kendisine ait portre fotoğraf hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu ile özdeşleşmiş bir isim olan Etem amcamızı ziyaret ettik. Kendisi Türkiye'de bir kaç körüklü çizme ustasından biri. İbrahim Etem Karakaş'a hoş sohbetinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.