Başkanlar Hıdırellez Şenliklerine Katıldı

Bilecik'in Bayırköy beldesi Sarmaşık mahallesinde Hıdırellez şenliği yapıldı.

Bilecik'in Bayırköy beldesi Sarmaşık mahallesinde Hıdırellez şenliği yapıldı.

Şenliklere, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve vatandaşlar katıldı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez kutlamalarını Sarmaşık mahallesinde düzenlediklerini belirterek, "Birlik beraberlik içinde geçirdiğimiz bu etkinliğimize emek veren ve bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.