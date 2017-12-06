Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taleplerde Bulunacak

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde sivil toplum kuruluşları başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde sivil toplum kuruluşları başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaret öncesinde bir araya geldi. Toplantıda Sivas için talep edilecek öncelikli konular görüşüldü, 3 madde sunulması yönünde ortak karar alındı.

Değişik gündem maddeleri ile bugüne kadar 34 kez toplanan Başkanlar Kurulu, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında "Cumhurbaşkanı Özel" toplantısını gerçekleştirdi.

Devlet büyüklerinin Sivas'a yaptığı ziyaretlerin daha verimli geçmesi amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Osman Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızı hafta sonu ilimizde konuk edeceğiz. Sivaslıların en temel özelliği misafirini en iyi şekilde ağırlamaktır. Bizlerde bu ziyaretin faydalı geçmesi için başkanlarımız ile bir araya geldik. Taleplerimizi belirleyip, bir rapor halinde sunmayı istiyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Bugüne kadar da aldık. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu geldiğinde 7 madde, mevcut Başbakanımız Binali Yıldırım geldiğinde 5 madde talep ettik. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız dan 3 madde talep edeceğiz. Amacımız şehrimizin daha güzel ve yaşanabilir olması" diye konuştu.

Başkan Yıldırım, Sivas'ın için çok önemli olan 3 talebin karşılanması halinde kalkınma ve büyümenin artacağını söyledi. Yıldırım, "Öncelikle ve sadece demiryolu yatırımlarına özel teşvik verilsin istiyoruz. Hükümetimiz tarafından Sivas, Milli Yük Vagonu üretimi merkezi olarak açıklanmıştır. Bu nedenle demiryolu sektöründe yapılacak yatırımların 23 ilde uygulanan Cazibe Merkezi teşviklerinden faydalandırılmasını talep ediyoruz. İkinci olarak milli otomobilin Sivas'ta üretilmesi konusunda destek isteyeceğiz. Yerli otomobil üretecek 5 babayiğide Sivas konusunda referans olmalarını ve bu yatırıma en hazır ilin Sivas olduğunu belirteceğiz. Üçüncü olarak da ikinci devlet üniversitesi olarak 4 Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasını talep edeceğiz. Çünkü Selçukların başkenti Sivas'ı tarihte olduğu gibi "Medreseler Şehrinden Üniversiteler Şehrine" dönüştürmek istiyoruz. Bunun içinde ikinci bir devlet üniversitesinin meclis gündemine alınarak, kısa sürede açılmasını Sivaslılar olarak talep ediyoruz" diye konuştu.