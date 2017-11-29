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Başkanlar Teşkilatlarla İç İçe

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Başkanlar Teşkilatlarla İç İçe
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından teşkilat üyelerine teşekkür yemeği verildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından teşkilat üyelerine teşekkür yemeği verildi.

AK Parti Balıkesir il teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde yoğun mesai harcayan teşkilat üyelerine teşekkür yemeği verildi. Yemekte protokol için oluşturulan masaya oturmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, teşkilatlarla bütünleşerek, 2019 hedeflerine aralıksız devam ettirecekleri mesajını verdiler. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Balıkesir İl Başkanlığını yapan ve şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zekai Kafaoğlu ile o dönemin Gençlik Kolları Başkanlığını yapan ve şu an partinin İl Başkanı olan Hasan Demiraslan, küskünlüklerden sıyrılan Balıkesir'de çıtayı yükseltmek istediklerini belirttiler.

Demiraslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı il danışma meclisi toplantısında göstermiş olduğunuz çaba ve mücadele için parti teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımıza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederim" dedi.

İl Danışma Meclisi toplantısına çok yoğun katılım olduğunu söyleyen Demiraslan, "Cumhurbaşkanımız hiç bir il danışma meclis toplantısında bu kadar kalabalık bir şekilde karşılanmadı. Kendisi de bu memnuniyetini dile getirdi. Aynı zamanda Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç da toplantının çok muazzam, kalabalık ve coşkulu geçtiğini belirterek bizlere teşekkür etti" şeklinde konuştu.

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