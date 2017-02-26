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Başkanlardan İlci’ye ’Hayırlı Olsun’ Ziyareti

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Başkanlardan İlci’ye ’Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi, Karaağaçlı Belediye Başkanı Suphi...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi, Karaağaçlı Belediye Başkanı Suphi Özbayam ve Kızılağaç Belediye Başkanı Burhan Öğüt, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Metin İlci'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünden Muş Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Metin İlci'yi ilçe belediye başkanları ile birlikte ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, işinin ehli idarecilerin kentte görev yapmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Muş Belediyesi olarak kamu kurumlar uyum ve işbirliği içinde olduklarını kaydeden Başkan Asya, Muş'a ve Muş halkına en iyi hizmeti sunmak için bu tür diyalogların önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Asya, "Ortak arkadaşlarımızın vasıtasıyla müdürümüzün başarılarına şahit olduk. Dolayısıyla böyle başarılı bir milli eğitim müdürünün Muş'a atanması, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için faydalı olacağını düşünüyorum. Eğitim ve öğretim alanındaki eksikliklerimizi el birliği ile giderebileceğimize inanıyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişip, ülkesine ve milletine faydalı bireyler olması için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Bunu gönül birliği yaparak gerçekleştirebiliriz. Nihayetinde yetişen bireyler, yarın bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurmak için tek vücut olmak zorundayız. Dolayısıyla il müdürümüzle koordineli bir şekilde bu memlekete faydalı hizmetler sunmanın gayretinde olacağız. Bu duygularla tekrar müdürümüze yeni görevinde başarılar diler, ailesi ile birlikte mutlu bir hayat sürmesini temenni ederim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü İlci ise 4 yılı aşkın bir süre Şanlıurfa'da görev yaptığını ve bu süre zarfında eğitime dair birçok yenilikler uyguladıklarını belirterek, Muş'ta da sorumluluk bilinci ile hareket edip, faydalı hizmetler sunacağını ifade etti.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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