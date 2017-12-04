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Başkanları kovalayacağım

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Başkanları kovalayacağım
CHP Samsun İl Başkanı Avukat Akcagöz, Samsun'da Büyükşehir Belediyesi dahil AK Partili belediyelerle ilgili elinde usülsüzlük dosyaları olduğunu belirterek, "Başkanları kaçtıkları yere kadar kovalayacağım "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Çarşamba, Kavak ve 19 Mayıs İlçe Kongreleri’ne katıldı. Partililerle bir araya gelen Tufan Akcagöz, yeni dönem için yeniden İl Başkan adayı olduğunu hatırlatarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 

Samsun’un, Büyükşehir dahil kötü yönetildiğini söyleyen Tufan Akcagöz, “Milletin parasını çarçur eden, gırtlağa kadar borçlu bir Belediye var. Kimse sesini çıkarmıyor. Sürekli, ‘süper Belediye’ imajı yaratılmaya çalışılıyor. Makyajla nereye kadar gidecek bilmiyorum ama Samsun’u da borç batağına sürüklediler. Eski parayla 1 katrilyonun üzerinde borç var. Bunu belgeleriyle açıkladık. Ayrıca bir kısım ihale yoksuzlularını da açıkladık. Az daha sabredin. Takip etmeye devam ediyoruz. Kanun ihlali yapanlarla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağım "dedi. 

HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ 
Açıklayacağı belgelerin konuları hakkında bilgi veren Akcagöz, "Belediyeler tarafından himaye edilen şirketler, kimin şirketleri; bunları da açıklayacağım. Belediyeleri hukuksuz bir şekilde idare eden Belediye başkanlarını ifşa etmeye devam edeceğim. Gücü işte sizden alıyorum. Desteği sizden alıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin inanmış kadroları ayakta olduğu müddetçe, sonuna kadar hesap sormaya devam edeceğiz "diye konuştu.  Zekeriya FIRAT 

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