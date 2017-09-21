Başkent Edaş, Bakım, Onarım Ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2017 yılının Ağustos ayında bakım ve onarım çalışmaları ile...

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2017 yılının Ağustos ayında bakım ve onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde çalışmalarını tamamladı. Başkent EDAŞ ekipleri kentte 41 kilometrelik hattın bakımıyla birlikte 836 aydınlatma armatürü, 79 elektrik panosu, 76 trafo ve 2 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, Ağustos 2017'de yeni yatırımlara da hız verdi. Şehre 28 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, 524 yeni aydınlatma armatürünün montajı ile 41 yeni elektrik panosu ve 21 trafo montajını tamamladı. Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'daki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.