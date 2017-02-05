Başkent Elektrik’ten 2 İl İçin Elektrik Kesintisi Uyarısı

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 07.02.2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 2 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 07.02.2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 2 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 07.02.2017 tarihinde "planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları" kapsamında elektrik enerjisi verilemeyecek olan bölgeler ve kesinti saatlerine ilişkin listeyi yayımladı. Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

Ankara

"Ankara ili Keçiören ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Anayurt Mahallesi Elmalı - sokak/sokaklarına Atapark Mahallesi 1264 - 1265/1 - 341 - Aşık Veysel - 1279 - 1278 - Güngörmüş - Kalbur - Ergani - 1283 - 1270 - 1269 - 1267 - 1263 - 1219 - Yokuşlu - 1259 - Engeller - Elmalık - 1277 - 1276 - 1275 - 1274 - 1262 - Yuvarlakkaya - Görkemli - 1286 -1285 - Gün Sazak - Hakim - Ulaşan - 1287 - Dinar - sokak/sokaklarına 19 Mayıs Mahallesi Köyceğiz - Şahinler - Turabi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Polatlı ilçesine 10.00-17.00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle Yeni Köseler Köyü, Yassıhüyük Köyü, Üçpınar Köyü, Sazlar Köyü, Kıran Harmanı Köyü, Çimenceğiz Köyü, Çekirdeksiz Köyü, Beylikköprü Köyü, Sarıoba Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Karaca Ahmet Mahallesi, Beyceğiz Mahallesi, Basrı Mahallesi, Ahmet Adil sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Yenimahalle ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yakacık Mahallesi 3879 - 3711 - 3703/2 - 1487 - 3576 - 3573 - 3572 - 3577 - 3710 - 3706 - 3707 - 3709 - 3703 - 3705 - 3708 - 3567 sokaklarına enerji verilemeyecektir."

Zonguldak

"Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Köktürk-Rüya-Oktay-Olcay Yurtbay-Düş-Selvi-Sedir-Orta-Uğur Mumcu-Nilüfer-Defne-Beyler-Atatürk-Ada-Palmiye-Özgün sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Odabaş-Selvi-Han-Elit-Ziver-Elmalı-Tokulluoğlu-Kurtuluş-Korudüzü-Güllük-Emek-Barbaros-Atatürk-Palmiye-Tuğrul Müftüoğlu-Akar sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 13.40-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karalar Mahallesi Okul-Huzur, Pehlivanlar Mahallesi Güneş-Gündüz-Kayın-Zafer-Huzur sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karalar Mahallesi Kültür, Pehlivanlar Mahallesi Güneş-Çiğdem-İrfan-Burçak-Güçlü-Pehlivanoğlu-Dibek-Yeşil-Kültür sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci, Bucak, Aksu Köyü, Hatlar Mahallesi, Başaksu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Aksu Köyü, Hacıoğlu Mahallesi, Eğerci, Bucak, Hatlar Mahallesi, Şıhlar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Aksu Köyü, Güney Mahallesi Eğerci Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci, Bucak, Aksu Köyü, Hatlar Mahallesi, Başaksu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Pınarcık Köyü, Merkez Mahallesi, Sandalcılar Mahallesi, Demirciler Mahallesi, Yaslar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ormanlı, Bucak, Toyfanlı Köyü, Firenkler Mahallesi, Emir Ali Köyü, Terzi Mahallesi, Kınca Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 10.00-13.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yayla Mahallesi Ali Teber-Konak-Mimar Necati Tüzün-Fener-Arap Sebahattin-İhsan Soyak-Mimar Süreyya Aytaç-21 Haziran Kurtuluş-100. Yıl Gezi Yolu sokak/sokaklarına Enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Tepebaşı Mahallesi Rüzgarlı-Toros-Yıldıztepe-Kazan Yeri, Mithatpaşa Mahallesi Anıl Sitesi-Pınar-Dağ Yolu-Şht.Er Ünal Keskin-Rüzgarlı Meşe-Rüzgarlı-Orkide-Nergiz sokak/sokaklarına, Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlı-Ahmet Naim Çaladır-Baytekin-Toros-Öğretmen Abdullah Can-Yağcılar-Hasan Karabacak-Halit Aksoy-Cengiz Topel sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir."