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Başkent’te 65 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Başkent’te 65 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Ankara Valiliği, Doğu illerinden yasa dışı yollarla girişi sağlanan kaçak sigaraların Adana'dan Ankara'ya nakledileceği istihbaratının değerlendirilmesi...

Ankara Valiliği, Doğu illerinden yasa dışı yollarla girişi sağlanan kaçak sigaraların Adana'dan Ankara'ya nakledileceği istihbaratının değerlendirilmesi ile Gölbaşı ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 65 bin paket bandrolsüz sigaraya el konulduğunu bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.D. isimli şahsın Doğu illerinden yasa dışı yollarla girişi sağlanan kaçak sigaraları Adana ili üzerinden Ankara'ya nakledeceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kullandığı kamyonun plaka ve modelinin belirlenmesi üzerine İ.H.D. isimli şahsın kullandığı kamyon Adana ilinden Ankara'ya kadar sistem üzerinden takip edildi. Gölbaşı ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 65 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği ve İ.H.D. isimli şahsın yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

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