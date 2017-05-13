Başkent’te Anneler Evrim Akın’ın Sunumuyla Yarıştı

Ankara Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezinde düzenlenen Anneler Günü yarışmaları ünlü oyuncu Evrim Akın'ın sunumuyla gerçekleşti.

Ankara Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezinde düzenlenen Anneler Günü yarışmaları ünlü oyuncu Evrim Akın'ın sunumuyla gerçekleşti.

Ünlü oyuncu Evrim Akın, anne ve çocuklarla birlikte ilk olarak AVM'de bulunan Avrupa'nın en uzun tünel akvaryumu Aqua Vega'yı gezdi. Akın, Ankara'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Canım memleketim bir kere annemi bırakıp da geldim. Başta kendi annemin sonra bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Anne olmak isteyenlerin, çocuğunu bekleyenlerin, çocuk hasretiyle yanıp tutuşanların Anneler Günü şimdiden kutlu olsun. Bugün turumuza küçük kardeşlerimle birlikte akvaryumu gezerek başladık, daha sonra etkinliğimiz var. Oyun oynayacağız, hediyeler dağıtılacak. Pırlanta dağıtıyorlar ona göre. Bir oyun var anne terliği aman yanlış anlamayın, artık suç aleti biliyorsunuz. Terlik değil zaten bu ev patileri var yumuşak patiği bakalım hangi anne en uzağa atabiliyor. Ben duyunca çok gülmüştüm onu oynayacağız. En güzel yaprak saran anneyi seçeceğiz" şeklinde konuştu.

Akın, yarışmalara katılmayacağını sadece sunacağını da sözlerine ekledi.

Düzenlenen etkinlikte ilk olarak 18 anne "En İyi Terliği Benim Annem Atar" yarışmasında terlik atarak en yüksek puanı almaya çalıştı daha sonra ise 24 anne sardıkları sarmaları 7 jüri üyesi ve Akın'a tattırdı.

Terlik atma yarışmasında bütün katılımcılara sinema ve akvaryum giriş bileti birinci olan Elmas Kaygusuz'a ise AVM tarafından tek taş pırlanta ve terlik hediye edildi. Aralarında aşçıların da bulunduğu jüri üyelerinin tattığı yaprak sarma yarışmasında ise görsel ve lezzet puanı alan sarmalar arasından ilk üçe girene 750, 500 ve 250 TL'lik beyaz eşya hediye çeki takdim edildi.

Terlik atma yarışmasında birinci olan Kaygusuz, biraz heyecanlı olduğunu belirterek, önceden evde de çocuklara terlik fırlattığını ifade etti. Fazla pratiği olmadığını kaydeden Kaygusuz, hedefinin tek taşı almak olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaygusuz, terlik atma yarışmasında attığı terliği hatıra olarak saklayacağını da belirtti.

Yaprak sarma yarışmasında birinci olan Sezgi İbiş ise, birinci olduğu yaprak sarmasının malzemelerini aktararak, yaprak sarmasını annesinden öğrendiğini ve hediye çeki ile de annesine Anneler Günü hediyesi alacağını kaydetti.