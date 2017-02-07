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Başkent’te Araç Yangını

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Başkent’te Araç Yangını
Başkent'te, seyir halinde yanmaya başlayan otomobil paniğe neden oldu.

Başkent'te, seyir halinde yanmaya başlayan otomobil paniğe neden oldu. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, son anda kendisini dışarı attı.

Olay, saat 22.00 sularında Çankaya'da meydana geldi. Mevlana Bulvarı'ndan Keçiören istikametine seyir halinde olan 04 P 1544 plakalı otomobil, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, kendisini panikle dışarı atıp itfaiyeyi aradı.

Sürücünün otomobilden çıkmasının ardından, aracın ön tarafı alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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