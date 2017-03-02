Başkent’te Asbest Tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki Havagazı Fabrikası'nın kaldırılması ihalesini alan firmanın, söküm işlemi için konunun...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki Havagazı Fabrikası'nın kaldırılması ihalesini alan firmanın, söküm işlemi için konunun uzmanlarından Rahmi Baysal'ı işin başına getirdiğini bildirdi.

Melih Gökçek, Twitter hesabından, Havagazı Fabrikası'ndaki söküm işlemleriyle ilgili süreç ve izlenen yola ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri takipçileriyle paylaştı. Baysal'ın, Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği asbest söküm, temizlik ve eğitimlerle dolu portföyünü de paylaşan Gökçek, Havagazı Fabrikası'nın söküm işlemini yapan firmaya ve işin başındaki uzmana ilişkin bilgileri de mesaj olarak attı.

Gökçek, "İhaleyi alan firma, işin başına Türkiye'nin asbest konusunda en önemli uzmanlarından biri olan Rahmi Baysal'ı getirdi" diyerek, "Baysal'ın portföyünü" paylaştı. Gökçek, Rahmi Baysal'ın, ODTÜ başta olmak üzere termik santraller, gemi ve askeri bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalardan bilgileri aktardı.

Gökçek'in paylaştığı belgede yer alan, Baysal'ın daha önce yaptığı işlere ilişkin referans listesinden bazıları şunlar:

"Galataport/Karaköy, asbest sökümü (özel şirket adına yönetim, denetim) Petkim /Aliağa, 2 adet VCM reaktörü asbest sökümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı/Marmaris, TCG Çandarlı Gemisi-4 kilometre boru izolasyonu, asbest temizliği, Ambarlı Termik Santrali asbest envanteri ve asbest eğitimi, Orhaneli Termik Santrali asbest envanteri ve asbest eğitimi, Erkal shipyard/yük gemisi makine dairesi asbest temizliği, Ursa Shipyard/özel yat, makine dairesi ve soğuk hava deposu asbest temizliği, Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi/Asbest hapsetme, EÜAŞ Ambarlı Termik Santrali/ Atermit sökümü, PAN-ET / Suluova / Amasya / 15000 metrekare atermit sökümü, EÜAŞ Afşin/Elbistan Termik Santrali-A/ 2 jeneratör ve 2 türbin asbest temizliği, Petkim/Aliağa / 7500 metrekare atermit sökümü, Bursa Doğalgaz Çevrim Santrali, asbest envanteri çıkarılması, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi K1 binası ve yeraltı galerileri asbest temizliği, Prysmian Group Kablo ve Sistemleri / Mudanya / 2700 metrekare atermit sökümü ,Aygaz Dolum Tesisleri / Körfez, atermit sökümü, ODTÜ 1. ve 8. yurt asbest envanteri çalışması, OHL S.A - Dmetronic S.A. Ortak Girişimi, Marmaray CR3 banliyö hattı asbest temizliği, TOTAL OIL Ambarlı Terminali, atermit sökümü, Petrol Ofisi Derince Terminali, atermit sökümü, Alliance Healthcare / Bahçelievler, atermit sökümü, AHL S.A. - Dimetronic S.A. Ortak girişim, Marmaray CR3 banliyö hattı, Kartal ve Yunus istasyonları asbest temizliği, BEKAERT İzmit Çelik Kord. San. Tic. A.Ş. asbest temizliği, EÜAŞ İst. Doğalgaz Çevrim Santrali (A) İşletme Müdürlüğü asbest temizliği, HARTHA Thermal Power Station BASRA / IRAK 4. Ünite asbest ön keşif çalışması (COnsortium of Mitsubishi Htiachi Power Systems and Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.)"

"İşte işin yöntemi"

Havagazı Fabrikası'nın kaldırılması işlemine ilişkin Rahmi Baysal'ın hazırladığı belgeyi de paylaşan Gökçek, "Yapılacak iş, bilimsel çalışmayla neticelendirilecek, İşte işin yöntemi" ifadelerinin ardından, söküm işleminin tüm ayrıntılarının yer aldığı, işi yapacak 11 kişilik isim listesi ve işin başlama tarihi ile 30 günlük tahmini süresinin yer aldı belgeyi de açıkladı.