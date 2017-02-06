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Başkent’te Baltalı Kavga: 4 Yaralı

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Başkent’te Baltalı Kavga: 4 Yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik kazası sonrası sigorta parası yüzünden yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik kazası sonrası sigorta parası yüzünden yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde sigorta üzerine çalışan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Bir gün önce Polatlı'da otomobilleri ile trafik kazası yapan M.B. (45) ve S.Ç. (53) arasında sigorta parası ödemesiyle ilgili anlaşmazlık yaşandı. İkilinin yanında bulunan çocukları da tartışmaya dahil olunca taraflar arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında balta ile saldırıya uğrayan M.B.'nin kafası ve burnu kırılırken, olayda toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 1'i çocuk 3 kişiyi gözaltına alırken, olay ile ilgili 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Başkent’te Baltalı Kavga: 4 Yaralı

Başkent’te Baltalı Kavga: 4 Yaralı

Başkent’te Baltalı Kavga: 4 Yaralı

Başkent’te Baltalı Kavga: 4 Yaralı

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