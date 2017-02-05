Başkent’te Benzin İstasyonunda Korkutan Yangın

Ankara'da benzin istasyonunda park halinde olan bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da benzin istasyonunda park halinde olan bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Konya Karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunda park halinde olan akaryakıt tankerinin kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, benzin istasyonunun marketine de sirayet etti. Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi. İtfaiye erleri, hızla yangına müdahalede bulunurken, patlama ihtimaline karşı Ankara-Konya Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, akaryakıt tankerinin etrafını şerit çekerek kapattı. Yoğun gaz sızıntısının olduğu bölgede bazı vatandaşların sigara içmesi dikkat çekti.

Olayın görgü tanığı İbrahim Karapınar, "Arkadaşlarla buraya yanaştığımızda markete girmiştim. Onlar da "Gaz sızıntısı var" diye arabanın yanına gelmişler. Ben de "Gaz sızıntısı değil, boş araba zaten" dedim. Daha sonra içeri çay içmeye gittik. 5, 10 dakika sonra aracın ön tarafından alev yükselmeye başladı. Alevler tankerin boyunu geçti. Hepimiz korktuk, birden bire tutuştu" şeklinde konuştu.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.