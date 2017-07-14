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Başkent’te Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

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Başkent’te Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu
Olay, akşam saatlerinde Keçiören'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Ovacık Mahallesi'nde boş arazi üzerinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar...

Ankara'da boş arazide sırtından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Ovacık Mahallesi'nde boş arazi üzerinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın sırtından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın 56 yaşındaki İ.Ü. olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerindeki delilleri topladı. Yapılan çalışmaların arından İ.Ü.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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