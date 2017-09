Başkent’te Erzurum Rüzgârı Esiyor

Başkent Ankara'da düzenlenen Erzurum Günleri'nde Dadaşlar diyarı tüm yönleriyle tanıtılıyor.

Başkent Ankara'da düzenlenen Erzurum Günleri'nde Dadaşlar diyarı tüm yönleriyle tanıtılıyor. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı ile diğer paydaşların işbirliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gurbetteki Dadaşlara Erzurum'dan selam getirdiğini ifade ederek sözlerine başladı. Başkan Sekmen, "Adını kimliğimizde taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz Erzurum, aziz vatanın milli ve manevi ruhunu bağrında ve toprağında taşıyan bir serhatlar kentidir" dedi. "Medeniyet ve tarihin birleştiği İpekyolu kavşağında yaşanabilir bir şehre dönüşen ilimiz, bugün gelinen noktada her alanda kalkınmış, her alanda modern standartları yakalamış bir kent hüviyetine kavuşmaya devam ediyor" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilgi toplumuna dönüşen medeniyet şehrini Şeyh Edebali'nin dediği gibi "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" düsturunu şiar edinerek beşer odaklı çalışma anlayışımızla ecdat yadigârını medeniyet tasavvuru ilkesiyle yeniden imar ediyoruz. Erzurum'da doğal ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve sürekliliğin sağlanması adına kültür ve tarihin günümüze bıraktığı değerleri koruyup, yarınlarımıza güvenle bırakmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."

"ERZURUM GELİŞİYOR, ERZURUM BÜYÜYOR"

Başkan Sekmen, kentin her alanda gelişip büyüdüğünü ifade etti. Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: "3.5 yılda sizlerden aldığımız ilhamla mega projeleri tek tek hayata geçirdik. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi, Bilgi Evleri, Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi, Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Gökyüzüşehri Parkı, Fuar Merkezi, Kültür Yolu, Gölet ve Sulama Tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerinin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK'ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, araç filoları, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Spor tesislerinin yapımı, Yaz ve Kış Spor Okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri, Doğu'nun en büyük iyilik hareketi Hayır Çarşısı, 1527 okulun bakım ve onarımı, Bir Ömür Bir Fidan Projesi, Fidan Üretim Merkezi, mobil ve modüler mezbahalar, modern cenaze hizmetleri ve daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla Dadaşlar diyarını her alanda gelişmiş ve kalkınmış bir metropol şehir haline getirmeye çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Erzurum Günleri'nin açılışı yapıldı. Başkan Sekmen, açılışta ulusal medya kuruluşlarına demeç vererek, kentin turizm destinasyonları hakkında gazetecilere bilgi verdi.