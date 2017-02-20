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Başkent’te Ev Yangını

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Başkent’te Ev Yangını
Ankara'da bir dairede sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

Ankara'da bir dairede sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İncirli Mahallesi Şehit Mehmet Altanlar Sokak üzerinde bulunan 6 numaralı apartmandaki bir dairede elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, tüm daireyi sararken, evde yalnız yaşayan Nail Ö., alevlerin ortasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da Nail Ö.'yü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu daireden çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, yaralı şahsa oksijen maskesi taktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Başkent’te Ev Yangını

Başkent’te Ev Yangını

Başkent’te Ev Yangını

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