  • BIST 93.833
  • Altın 141,345
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkent’te Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

» »
Başkent’te Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddia...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı08 Mayıs 2017 Pazartesi 22:03
  • Birlikte Alkol Aldığı Arkadaşını Hastanelik Eden Şahıs Tutuklandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 21:47
  • Eskişehir’de Fetö’nün 16 Mahrem İmamı Tutuklandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 21:28
  • Erzurum’da 26 Ayrı Adrese Uyuşturucu Baskını08 Mayıs 2017 Pazartesi 21:03
  • Afyonkarahisar’daki Fetö’nün Mahrem İmam Yapılanması Operasyonu08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:58
  • Adana’da 700 Polisle Narkotik Uygulaması08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:53
  • Cüzdanından Çıkan Sevgilisiyle Yediği İlk Çikolatanın Kağıtları Polisi Şaşırttı08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:48
  • Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Kazadan Burnu Kanamadan Kurtuldu08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:43
  • Ölen Oğlunun Üzerindeki Battaniyeyi Kaldırarak Son Kez Öpüp Sarıldı08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:28
  • Silopi’de Toprağa Gömülü Mühimmat Ele Geçirildi08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti