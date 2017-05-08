Başkent’te Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.