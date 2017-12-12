Başkentte Hayrete Düşüren Görüntü: Stop Lambası Yerine Köpek Kafası

Ankara'da bir otomobilin bagajında giderken kafasını sökülen stop lambasının yuvasından çıkaran köpek, görenleri hayrete düşürdü.

Ankara'da bir otomobilin bagajında giderken kafasını sökülen stop lambasının yuvasından çıkaran köpek, görenleri hayrete düşürdü.

Akşam saatlerinde Protokol Yolu üzerinden şehir merkezi istikametinde seyreden otomobil, görenleri hayrete düşürdü. Otomobilin bagajında taşınan köpeğin hava alabilmesi için sökülen stop lambasının yuvasından kafasını dışarı çıkaran köpek, etrafı izleyerek yolculuk geçirdi. Köpeğin bu pozisyonunu gören vatandaşlar, aracı cep telefonu kamerası ile kaydetti.