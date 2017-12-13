Başkent’te Hırsızlık Operasyonu

Ankara'da, Mamak ilçesi Karşıyaka ve Gökçeyurt mahallelerinde değişik tarihlerde meydana gelen 5 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla...

Ankara'da, Mamak ilçesi Karşıyaka ve Gökçeyurt mahallelerinde değişik tarihlerde meydana gelen 5 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mamak ilçesi Karşıyaka ve Gökçeyurt mahallelerinde değişik tarihlerde meydana gelen 5 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla, 11 Aralık 2017 tarihinde bir operasyon düzenlendi. Altındağ ilçesinde bulunan İskitler Sanayi Bölgesinde, malzeme satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yapılarak yakalanan R.U., M.B., S.S. ve H.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.