  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Başkent’te Huzurevindeki Yaşlılar Sevgililer Günü Anılarını Paylaştı

» »
Başkent’te Huzurevindeki Yaşlılar Sevgililer Günü Anılarını Paylaştı
Yardım Gönüllüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek, onları geçmişe götürüp anılarını canlandırdı.

Yardım Gönüllüleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek, onları geçmişe götürüp anılarını canlandırdı.

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu bu yıl 14 Şubat Sevgililer Gününde, Başkent Vizyon Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Klasik Sevgililer Günü kapsamından farklı olarak bir etkinlik gerçekleştiren gönüllüler gün boyu yaşlılarla vakit geçirerek onları bu özel günde yalnız bırakmadı.

Sevgililer Günü'nde alışılagelenden farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, bizler topluluğumuza yakışır bir faaliyet yapmak istedik ve bugünü huzurevinde geçirdik. Biz çok mutlu olduk, onların da mutlu olduğunu gözlemledik, yaşlılarımız geçmiş yıllarda yaşadıkları sevgililer günlerini bizimle paylaştılar. Alışılagelmiş 14 Şubat'tan daha farklı bir çalışma olsun istedik ve beklediğimizden daha güzel bir çalışma oldu. Bugün belki hayatımızda yaşadığımız en güzel günlerden biriydi. İlerleyen yıllarda da bu faaliyetlerin artmasını diliyoruz. Buradan başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere, şuan eşlerinin yanında olamayan görevdeki askerlerimizin de sevgililer gününü kutluyoruz. Ayrıca her faaliyetimizi destekleyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan'a da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kimi yaşlı teyzeler hayatlarında hiç Sevgililer Günü kutlamadığını ifade etti, bir yaşlı amca ise her yıl değişik hediyeler aldığını anlattı. Gönüllü gençler gün boyunca yaşlılarla sohbet edip, onlara hediyeler verip, birlikte keyifli vakit geçirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru Kuzuları Evinde Besliyor14 Şubat 2017 Salı 07:28
  • Artvinli Çiçekçiden Sevgililer Günü’ne Özel Klip14 Şubat 2017 Salı 07:23
  • Fırat Kalkanı Harekatının 175’inci Günü14 Şubat 2017 Salı 07:13
  • Eğitim-bir-sen Genel Başkanı Yalçın’dan Küresel Mücadele Vurgusu13 Şubat 2017 Pazartesi 22:58
  • Referandum Takvimi Resmi Gazete’de Yayımlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:38
  • 15 Temmuz Gazileri O Geceyi Anlattı13 Şubat 2017 Pazartesi 21:48
  • ’Bisiklet Aşktır’ Diyerek Pedalladılar13 Şubat 2017 Pazartesi 21:08
  • Dicle Belediyesine Kayyum Atandı13 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • Kocaeli’ye Şehit Ateşi Düştü13 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • 1 Milyon Memura İndirimli Mobilya13 Şubat 2017 Pazartesi 20:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti