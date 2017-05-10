Başkent’te İstihdam Yine Yüz Güldürdü

Ankara'da bulunan işyerleri, yılın ilk dört ayında mevcut çalışanlarına ilave olarak 50 bin kişi daha istihdam etti.

Ankara'da bulunan işyerleri, yılın ilk dört ayında mevcut çalışanlarına ilave olarak 50 bin kişi daha istihdam etti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent'teki ticari işletmelerin istihdam seferberliğine adeta bir nefer gibi katıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefe Allah'ın izniyle yaz bitmeden ulaşacağız" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istihdam verilerini değerlendirdi.

1 Ocak 2017 ile 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Başkent Ankara'da 49 bin 916 kişiye ilave istihdam sağlandığını bildiren Baran, "Sayı olarak baktığımızda çok sevindirici. İstihdam rakamı, son bir aylık dönemde neredeyse yılın ilk üç ayını ikiye katlamış durumda. Konuya insan olarak bakınca daha da sevindirici. 50 bin kardeşimiz çalışan, üreten, evine ekmek götürebilen duruma geldi" dedi.

Söz konusu dönemde Türkiye genelinde ilave istihdamda artış sağlandığını bildiren Baran, Ankara'nın İstanbul ve Antalya'nın ardından üçüncü sırada, "en çok ilave istihdam oluşturan" il olduğunu ifade etti. "İlave istihdamda gözümüz liderlikte" diyen Baran, Başkent'te istihdamı artırmak için ATO olarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyadaki sorunlara, hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine, diğer terör örgütlerinin şehirlere uzanan saldırılarına rağmen istikrar ve güven ortamını muhafaza ettiğine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

"Bizim insanımız her koşulda istikrar ve demokrasisine sahip çıkıyor, iktidarına da güveniyor. Bu güven iş dünyasına da yansıyor. Referandum sonrası siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla piyasalar, haliyle de istihdam canlandı. Son bir ayda neredeyse üç aylık rakamlar kadar ilave istihdam sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği başlatırken ilave 1,5 milyon kişiyi hedef göstermişti. Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği hedefe Allah'ın izniyle yaz bitmeden ulaşmış olacağız. İş dünyası olarak ülkemiz için yeni hedeflere koşmaya hazırız."

Baran, ATO üyelerine, "Üyelerimizin alacağı her ilave eleman için istihdam teşviklerini devlet veriyor. Yani istihdam sizden, primler devletten. İşe alacağınız her bir sigortalı için 1.404 TL ödeyeceksiniz, 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacak. Bu büyük bir fırsattır" çağrısında bulundu.

Baran, ATO üyelerinin ATO'da açılan İŞKUR Hizmet Noktası'na gelerek veya 444 0 286'yı arayarak istihdam teşvikleri hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerini söyledi.