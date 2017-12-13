Başkent’te Kaçak İçki Operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nallıhan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 12 litre doluma hazır hale getirilmiş rakı ve kaçak...

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nallıhan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 12 litre doluma hazır hale getirilmiş rakı ve kaçak içki malzemesi ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde İ.Ç. isimli şahsa ait eve, kaçak içki üretimi yapıldığı şüphesi ile operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada yaklaşık 12 litre doluma hazır hale getirilmiş rakı ile kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, ilgililer hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.