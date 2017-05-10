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Başkent’te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Başkent’te Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Söğütözü Caddesi üzerinden Beştepe istikametinde ilerleyen 06 BR 3969 plakalı otomobil, ATO Congresium'un önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüje çıktı. Bir süre refüjde yol alan otomobil, bir ağaca çarparak ters istikamete devrildi. Kazanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralanırken, kırılan ağaç da cadde üzerine devrildi.

Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı sürücüyü tedavi edilmek üzere ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına mani olmak için cadde üzerinde trafik önlemi aldı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (CNR-FT)

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