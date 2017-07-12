Başkent’te Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

Başkent'te 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun, itfaiye erlerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.
Olay, Akyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkhisar Mahallesi'nde 20 metrelik kuyuya düşen koyunun seslerini duyan vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Sarkıtılan ip yardımıyla kuyunun dibine inen bir itfaiye eri, koyunu kuyudan çıkarttı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.